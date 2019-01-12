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В стране и мире | Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети

12.01.2019|10:37
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Пользователи Интернета раскритиковали временно исполняющую обязанности замглавы Владимирской области Марину Чекунову за ее высказывания в разговоре с врачами больницы в Струнино. Гневные комментарии появились под новостями о ней в соцсетях.

«Еще одна оборзевшая баба-чинуша», — пишут в комментариях под новостью «Ленты.ру» в Twitter.

«Ну действительно — почему бы хирургу во время удаления аппендицита заодно не вымыть в больнице полы, операционной сестре между подачей инструментов на повесить шторы, а акушеру между родами не починить сантехнику? И вообще — если врачам не нравится состояние больницы, почему бы им не построить свою, хорошую?» — иронизирует другой читатель в отзывах на сайте.

«Возле этой больницы непременно нужна детская ледяная горка из фекалий. Ну так, для полноты картины российской реальности», — шутит третий.

«ВрИО, а уже хамит», — отмечают пользователи во «ВКонтакте». «Взяла бы да помыла. Какая-никакая, а помощь», — пишут там же. «Всем городом выйти и требовать ее увольнения!!!» — советуют в соцсети.

Ранее сообщалось, что Чекунова посетила полуразрушенную и почти не работающую больницу в Струнино и упрекнула врачей за плохое состояние помещений. «Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — сказала чиновница.

На больницу в Струнино местные жители пожаловались летом во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил разобраться с проблемой, сделать в лечебнице капитальный ремонт и оснастить необходимым оборудованием. Отчитаться он велел до 31 декабря, но пока чиновники признали, что не выполнили указания, передают «Вести».

Источник — lenta.ru
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Гость|12.01.2019 11:26|

Правельно сказала, каждый должен своим делом заниматься для этого уборщицы и завхозы есть. Из контекста выдергивать не надо. А уборщицы и в Пензе обнаглели.

Имя: Гость
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