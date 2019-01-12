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В стране и мире | Алкоголь оказался полезным для пожилых людей

12.01.2019|10:20
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Умеренное употребление спиртного оказалось невредным для людей старше 65 лет, у которых недавно диагностировали сердечную недостаточность. Напротив, это в среднем увеличивало продолжительность их жизни на год по сравнению с убежденными трезвенниками. Исследование провели ученые из Университета Вашингтона в Миссури (США), итоги опубликованы на сайте учреждения.

Специалисты изучили данные из другого исследования, проводившегося с 1989 по 1993 годы. В нем участвовали 5 888 взрослых. У 393 пациентов в это время развилась сердечная недостаточность, их средний возраст составлял 79 лет. Испытуемых разделили на четыре категории: никогда не употреблявшие алкоголь, пившие и бросившие, выпивавшие семь или менее порций алкоголя в неделю и выпивавшие восемь и более. Порции определили так: 0,35 литра для пива, 0,18 для вина и 0,04 для ликера.

Выяснилось, что люди из третьей категории жили в среднем на год дольше, чем люди из первых двух. Пациентов в последней группе оказалось немного, поэтому данных по ним было недостаточно, чтобы сделать выводы.

Это не значит, подчеркивают ученые, что пенсионерам, у которых обнаружили сердечную недостаточность, нужно начинать употреблять спиртное, если они раньше не пили. Но тем, кто позволял себе бокал вина или пива перед сном, полезнее продолжить эту практику, она как минимум не повредит. Однако нелишним будет проконсультироваться с врачом, отмечают исследователи.

Специалисты пока не выявили определенной связи между употреблением алкоголя и продолжительностью жизни. По их словам, влияние может оказывать другой фактор или группа факторов, распространенных именно среди умеренно пьющих.

Источник — lenta.ru
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