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В стране и мире | Законопроект о запрете на оскорбление властей решили уточнить

11.01.2019|15:35
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило отрицательное заключение на законопроект, приравнивающий оскорбление власти в Интернете к мелкому хулиганству, однако готово работать с этой концепцией. Об этом заявил глава министерства Алексей Волин, передает Rambler News Service.

«Минкомсвязи не поддерживает законопроект в данной редакции. Прежде всего нас смущает возможность расширенного толкования прописанных норм», — уточнил министр. При этом он отметил, что с самой концепцией «можно работать».

Законопроект, согласно которому оскорбление власти в Интернете могут приравнять к мелкому хулиганству, внесли в Госдуму члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. По их мнению, ответственность должна наступать за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству», госсимволам и госорганам. Что именно может считаться неприличной формой, в документе не уточняется.

В настоящее время мелкое хулиганство наказывается штрафом от одной до пяти тысяч рублей либо административным арестом до 15 суток.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.01.2019 15:54|

penzainform.ru писал(a):

аконопроект, согласно которому оскорбление власти в интернете могут приравнять к мелкому хулиганству, внесли в Госдуму члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. По их мнению, ответственность должна наступать за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству»
Я не уважаю авторов законопроекта Клишаса, Бокова, Вякина. Не матерюсь, но считаю предлагается нарушить мое право критиковать Клишаса, Мутко, Мединског, Рагозина, Медведева и многих других.

Имя: Гость
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