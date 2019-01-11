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В стране и мире | Власти Японии обманули граждан на полмиллиарда долларов

11.01.2019|11:43
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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в течение 22 лет публиковало неточные статистические данные, что привело к невыплате гражданам порядка 53,7 миллиарда иен (более 497 миллионов долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского ведомства.

Отмечается, что неточности в статистике возникли еще в 1996 году. Это отразилось на различных выплатах для более чем 19,73 миллиона человек по всей стране. В связи с обнаруженной ошибкой японское правительство даже начало пересмотр проекта бюджета на 2019 финансовый год.

Министерство уже принесло свои официальные извинения и пообещало выплатить недостающие средства всем пострадавшим. При этом тем, кто, наоборот, оказался в плюсе из-за ошибок, возвращать деньги не придется.

В конце декабря прошлого года в публикации неточной статистики уличили Росстат. Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) тогда пришли к выводу, что высокие темпы роста сельского хозяйства в стране во многом объясняются статистическими ошибками и «приписками».

Источник — lenta.ru
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Гость|11.01.2019 12:12|

Ох, полегчало! Теперь ужасы россиянской жизни не так пугают.

Гость|11.01.2019 12:17|

Слава Богу! У нас то ещё ничего, мы то привыкли к нищенским пенсиям, а вот японцам тяжело.

Имя: Гость
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