Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|11 янв 2019|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

В стране и мире | Россия не смогла покончить с зависимостью от Литвы и Белоруссии

11.01.2019|11:40
Печать

Россия пока не смогла избавиться от зависимости от газотранспортной системы Литвы и Белоруссии, через которые идут поставки газа в Калининградскую область. Не помог даже запуск терминала сжиженного природного газа (СПГ). По данным агентства «Интерфакс», поставки газа по трубопроводам на территории Литвы по-прежнему идут.

Агентство приводит данные литовского газотранспортного оператора Amber Grid, который фиксирует продолжение поставок газа по трубопроводу в Калининград. В среду, 9 января, российский анклав по этому газопроводу получил 4 миллиона кубометров газа. Поставки продолжаются и в четверг, 10 января.

Более того, поставки газа продолжались даже в день торжественного запуска СПГ-терминала 8 января. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер. Данные Amber Grid свидетельствуют о том, что остановка транзита произошла только 6 января, однако впоследствии поставки возобновились.

В среду, 9 января, Миллер заявил Путину, что после запуска СПГ-терминала магистральный газопровод «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград» полностью отключен. Установка по регазификации сжиженного природного газа в трубопроводный под названием «Маршал Василевский» — первая и единственная в своем роде. Она создана на базе газотранспортного танкера, а главная цель — избавить Калининградскую область от зависимости от Литвы и Белоруссии. Суточная производительность морского терминала по приему природного газа составляет 13,2 миллиона кубометров.

В декабре 2018 года сообщалось, что «Маршал Василевский» использовался для поставок сингапурского газа в Россию.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|11.01.2019 11:47|

мы от всех завичим а уж амбицый то... и гонору как-никак супердержава

Гость|11.01.2019 11:53|

какая еще супердержава с 3,5% мирового ВВП? и то одна продажа сырья...

Гость|11.01.2019 12:00|

Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву — она может потерять единственного западного союзника.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 