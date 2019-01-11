11.01.2019 | 11:38

Житель штата Аризона вломился в аэропорт города Глендейл и устроил в нем погром и потоп. Об этом сообщает Fox News.

4 января в два часа ночи 23-летний Тимоти Тан Гуан разбил молотком несколько окон в здании аэропорта, затащил внутрь шланг и полностью затопил первый этаж. В связи с этим хаб пришлось закрыть на сутки, чтобы полностью высушить помещение.

Спустя два дня вандал вернулся на место преступления, где и был замечен одним из сотрудников аэропорта. Он попытался скрыться на машине, но позже его поймали и арестовали в городе Финикс.

При обыске полиция обнаружила в багажнике преступника 10 коробок, в каждой из них лежало по 60 яиц. Оказалось, что прежде Гуана арестовывали в ноябре 2018 года за то, что он обстрелял яйцами несколько машин в городе Глендейл. Он объяснил свое поведение стрессовым состоянием.

Преступнику назначили судебное разбирательство на 11 января. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценивается в 70 тысяч долларов, но мотивы преступления остаются нераскрытыми.

В мае прошлого года разъяренный турист штурмовал самолет после того, как персонал австралийского лоукостера Jetstar сообщил ему, что он опоздал на рейс на несколько часов. Узнав об этом, мужчина начал курить прямо в здании аэропорта, затем побежал к ближайшему открытому выходу, растолкал охранников и выбежал на улицу к авиалайнерам.