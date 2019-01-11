11.01.2019 | 14:22

Народный артист России Николай Басков за последний год заработал 442 миллиона рублей. Портал «Телепрограмма» составил примерный список источников дохода артиста.

Отмечается, что за концерт Басков получает от 1,5 миллиона рублей. Заказать артиста на частное мероприятие стоит около 3,8 миллиона рублей. Рекламные контракты приносят ему по 136 миллионов рублей каждый.

Благодаря работе на телевидении в передаче «Субботний вечер с Николаем Басковым», а также появлениям в других программах певец зарабатывает около четырех миллионов рублей в месяц. Помимо этого, Басков получает процент с продаж линейки антивозрастной косметики — это приносит ему около 500 тысяч рублей ежегодно.

В мае 2018 года стало известно, что доход режиссера Никиты Михалкова за 2017 год составил 1,5 миллиона рублей в день. У кинематографиста также нашли 89 земельных участков, 6 жилых домов, 6 квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор.