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В стране и мире | Названы суммы и источники заработков Николая Баскова

11.01.2019|14:22
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Народный артист России Николай Басков за последний год заработал 442 миллиона рублей. Портал «Телепрограмма» составил примерный список источников дохода артиста.

Отмечается, что за концерт Басков получает от 1,5 миллиона рублей. Заказать артиста на частное мероприятие стоит около 3,8 миллиона рублей. Рекламные контракты приносят ему по 136 миллионов рублей каждый.

Благодаря работе на телевидении в передаче «Субботний вечер с Николаем Басковым», а также появлениям в других программах певец зарабатывает около четырех миллионов рублей в месяц. Помимо этого, Басков получает процент с продаж линейки антивозрастной косметики — это приносит ему около 500 тысяч рублей ежегодно.

В мае 2018 года стало известно, что доход режиссера Никиты Михалкова за 2017 год составил 1,5 миллиона рублей в день. У кинематографиста также нашли 89 земельных участков, 6 жилых домов, 6 квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.01.2019 14:42|

Вот он какой Николай Чудотворец!

Гость|11.01.2019 14:43|

Весь бюджет пензенский у Басков в кармане.

Гость|11.01.2019 14:47|

А сколько эта мразь ссыт в день напишите.

Гость|11.01.2019 15:00|

Ну а почему он мразь? Только потому что ты ему завидуешь? Он не крадёт, не убивает, поет человек, ведёт программы. Кто вам мешает стать таким как он?

Гость|11.01.2019 15:17|

Гость писал(a):

Кто вам мешает стать таким как он?
Для начала сменить ориентацию.Это самое сложное

Гость|11.01.2019 15:21|

вот-те и клоун

Гость|11.01.2019 15:52|

Гость писал(a):

Ну а почему он мразь? Только потому что ты ему завидуешь? Он не крадёт, не убивает, поет человек, ведёт программы. Кто вам мешает стать таким как он?
Пилит бюджетные деньги с различных мероприятий,использует фонограмму ,получает чёрный нал за мероприятия (думаете это всё,львиная часть доходов артистов всегда была чёрным налом.)

Имя: Гость
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