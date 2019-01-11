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В стране и мире | Главврача перинатального центра уволили из-за заклеенного младенцу рта

11.01.2019|15:08
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В Ингушетии главврач республиканского перинатального центра Хади Угурчиева лишилась должности после публикации в соцсетях ролика с младенцем, которому заклеили рот и оставили одного в палате, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

«Исполняющей обязанности руководителя учреждения назначена Марем Евлоева», — отметил собеседник агентства.

Проводится доследственная проверка. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что соску ребенку c помощью лейкопластыря закрепила одна из пациенток, улучив момент, когда медсестра выйдет из палаты.

Она же и записала видео, которое появилось в соцсетях на прошлой неделе. В настоящее время эта женщина уже якобы во всем призналась.

Ранее 6 января аналогичную версию произошедшего озвучила главврач учреждения. «Учитывая те данные, что дает нам пациентка, мы склонны думать, что пластырь был закреплен ею же и съемка была произведена тоже ею», — сказала Угурчиева.

Мальчик появился на свет 24 сентября и был под наблюдением. Запись, по словам руководительницы центра, сделали, пока мать младенца уехала проведать старшего ребенка, а медсестра вышла в другую палату, чтобы сделать пациенту ингаляцию.

Отмечается, что вред здоровью ребенка причинен не был.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.01.2019 15:53|

Тогда за что главврача то уволили?

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