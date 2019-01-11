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В стране и мире | «Девяток» яиц вдохновил пользователей Сети на поиски способов удешевить продукты

11.01.2019|13:09
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В Сети бурно отреагировали на желание продавцов сэкономить на продаже куриных яиц, реализуя их «девятками», а не десятками, как это было прежде. Пользователи соцсетей предложили ретейлерам и другие варианты экономии.

Некоторые считают, что России «давно пора отказаться от вражеских мер массы, объема, расстояния и времени и перейти на патриотические». Другие полагают, что продукты питания пора продавать дозами. «Например, молоко — одна доза, майонез — одна доза, и ставить любые цены, а потребитель пускай сам решает, много это или мало, дешево или дорого», — пишет микроблогер Персик Степанов.

«Лучший бизнес-стартап 2019: яйца — девятками, бензин — по 950 граммов, хлеб — ломтями, сигареты — поштучно, яблоки — половинками», — считает автор Telegram-канала «Букварь и синюю».

Новость о «девятках» яиц навела пользователей на мысль о возвращении России в 1990-е годы, когда сигареты продавались поштучно.

Нашлись и те, кто счел истерию вокруг экономии производителей на яйцах раздутой. «Сахар уже давно по 900 граммов, а масло по 180 — и ничего, как-то особо никто не замечает. А яйца всех почему-то так задели», — отметила одна из пользовательниц.

Как ранее сообщала «Русская служба Би-би-си», яйца в упаковке по девять штук по цене за десять — не единственный способ производителей продовольственных товаров скрыть подорожание. Они также уменьшили упаковку коровьего молока, пива и фруктовых соков, сыра, майонеза, сметаны и пористого плиточного шоколада. При этом цена на них осталась прежней.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.01.2019 13:14|

penzainform.ru писал(a):

России «давно пора отказаться от вражеских мер массы, объема, расстояния и времени и перейти на патриотические».
Давно пора! Затянем пояса, исчо плотнее сплотимси вокруг!

Гость|11.01.2019 13:16|

Что бы всех окончательно запутать, бензин пора продавать как в сша в галлонах

Гость|11.01.2019 13:18|

Сталинская промышленность, Хрущевская кукуруза, а вот яйца чьи?

Гость|11.01.2019 13:18|

Вчера взял первого сорта два десятка в упаковках по 10. Оказалось, яйца величиной с перепелиное.

Гость|11.01.2019 13:21|

Пожертвуем одно яйцо Путину!

Гость|11.01.2019 13:21|

Гость писал(a):

Сталинская промышленность, Хрущевская кукуруза, а вот яйца чьи?
путинский десяток))

Гость|11.01.2019 13:23|

Коммерческий директор птицефабрики «Вараксино» Сергей Кириллов объяснил якобы появление на полках магазинов упаковок яиц по 9 штук, которые продаются по цене «десятка». По его словам, это одна из стандартных упаковок, в которую работники фасуют продукцию.

«У нас есть упаковки по четыре, по шесть, по восемь, по девять, по двенадцать и по восемнадцать яиц, по двадцать и тридцать яиц», — пояснил Кириллов и попросил журналистов не искать маркетинговых ходов.

Гость|11.01.2019 13:25|

Да не врите .Упаковываете по 9шт, а цену оставляете как за 10шт.Потом на каждом перекрестке будете талдычить,что цены не выросли.Тоже самое и с молоком и др.продуктами

Гость|11.01.2019 13:25|

Журналисты как обычно раздувают из мухи слона.

Гость|11.01.2019 13:25|

Гость писал(a):

Да не врите .Упаковываете по 9шт, а цену
А при чем тут цена? Цена оптовая каждый раз коммерческая.

Гость|11.01.2019 13:26|

Гость писал(a):

Журналисты как обычно раздувают из мухи слона.
Да, муха у нас скоро будет по цене слона. ТОлько журналисты тут не при чем.

Гость|11.01.2019 13:27|

Такую же аферу повернул несколько лет назад наш вадинский производитель йогурта Алёнушка. Вместо 400 грамм в стаканчик столь 300 с чем то. А цена осталась прежней сначала. А потом поднялась. Но никто по этому поводу всероссийский скандал не поднял

Гость|11.01.2019 13:28|

"Другие полагают, что продукты питания пора продавать дозами. «Например, молоко — одна доза, майонез — одна доза, и ставить любые цены, а потребитель пускай сам решает, много это или мало, дешево или дорого», — пишет микроблогер Персик Степанов."

ПезаИнформ,вы уже и у нариков интервью берёте?!Ну,кто ещё товар в "дозах" меряет?

Гость|11.01.2019 13:30|

В пачке вискаса теперь не 400, а 300 грамм, приходится объяснять коту про нефть, про ндс и про пенсии.

Гость|11.01.2019 13:34|

Гость писал(a):

В пачке вискаса теперь не 400, а 300 грамм, приходится объяснять коту про нефть, про ндс и про пенсии.
Просим котов отнестись к этому с пониманием.

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Имя: Гость
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