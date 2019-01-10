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В стране и мире | В Китае казнят отомстившего за смерть матери спустя 22 года сына

10.01.2019|10:43
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В Китае мужчину приговорили к смертной казни за расправу над убийцами его матери, которая погибла более двух десятилетий назад. Об этом сообщает South China Morning Post.

36-летний Чжан Коукоу намерен обжаловать приговор, пишет газета.

15 февраля 2018 года в день празднования Нового года по китайскому сельскохозяйственному календарю Чжан заявился в дом своих соседей, которых считал виновными в смерти своей матери в 1996 году в провинции Шанси.

По данным следствия, он несколько раз ударил ножом 70-летнего Ван Цзысиня во дворе. Затем он зашел в дом, достал еще один нож и две бутылки с зажигательной смесью. Он зарезал также сыновей Ван Цзысиня — 40-летнего Ван Чжэнцзюня и 46-летнего Ван Сяоцзюня, а также поджег машину.

Сообщается, что мать Чжана Ван Сюпин погибла в результате спора с Ван Чжэнцзюнем 22 года назад. В ходе перепалки она ударила его по лицу куском металла, а тот в ответ ударил им женщину по голове, в результате чего она скончалась. 13-летний на тот момент Чжан был свидетелем произошедшего, говорится в материалах дела.

Так как на момент произошедшего Ван Чжэнцзюнь был несовершеннолетним, а женщина сама начала драку, его приговорили к семи годам заключения, а семье погибших обязали выплатить штраф в 1,4 тысячи долларов.

Источник — lenta.ru
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