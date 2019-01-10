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В стране и мире | Шнуров высмеял в стихах «парламентария от рая» Милонова

10.01.2019|15:04
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Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров в стихах ответил депутату Госдумы Виталию Милонову, назвавшему его творчество «отрыжкой пивника». Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram в четверг, 9 января.

В стихотворении Шнуров подчеркнул, что депутат «законами изъял от нас излишки», потому что считает, что для россиян не страшно недоедать, а качество жизни улучшится только после того, как из композиций отечественных артистов исчезнет нецензурная лексика.

Разгорячен опять месье Милонов.

Богоугодным развозился спичем.

Нет, не о нищенском существовании миллионов,

Он речь держал и был аллегоричен.

Пророчествовал, будто бы Исайя,

Законами изъяв от нас излишки,

Бородкой рыжей в гневе потрясая,

Он рассуждал о пиве и отрыжке.

О смерти Пушкина. Слова не выбирая,

Он слал проклятия и, хамство источив,

Вообразил себя парламентарием от рая,

Вот и икона с ним, свеча, ключи.

Что слезы льет старик у банкомата,

Подумаешь, немного не поест.

Вот если в песнях будет меньше мата,

Тогда наладится житуха, вот те крест.

Накануне Милонов заявил Пятому каналу, что считает Шнурова главным вдохновителем исполнителей, использующих нецензурную брань в произведениях.

В декабре 2018 года Шнуров вступил в стихотворную дуэль с продюсером Иосифом Пригожиным, который сказал, что музыкант матерится из-за моды на нецензурную лексику.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.01.2019 15:15|

penzainform.ru писал(a):

Вообразил себя парламентарием от рая,

Вот и икона с ним, свеча, ключи.

Шнуру респект + 100500 и просто молодец.

Гость|10.01.2019 15:19|

Серёга, жги! Больше никого не остаётся, ты один не ссышь.

Гость|10.01.2019 15:23|

Красавелла

Гость|10.01.2019 15:26|

Гость писал(a):

ты один не ссышь.
Был ещё Павленский, такой же красава. Что с ним, кстати, сейчас?

Гость|10.01.2019 15:27|

Гость писал(a):

Больше никого не остаётся, ты один не ссышь.
А этот, как его... Из комеди клуба. Хохмач-сатирик, жгун и стихоплет с гитарою. Фамилию напомните?

Имя: Гость
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