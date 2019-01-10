10.01.2019 | 15:04

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров в стихах ответил депутату Госдумы Виталию Милонову, назвавшему его творчество «отрыжкой пивника». Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram в четверг, 9 января.

В стихотворении Шнуров подчеркнул, что депутат «законами изъял от нас излишки», потому что считает, что для россиян не страшно недоедать, а качество жизни улучшится только после того, как из композиций отечественных артистов исчезнет нецензурная лексика.

Разгорячен опять месье Милонов.

Богоугодным развозился спичем.

Нет, не о нищенском существовании миллионов,

Он речь держал и был аллегоричен.

Пророчествовал, будто бы Исайя,

Законами изъяв от нас излишки,

Бородкой рыжей в гневе потрясая,

Он рассуждал о пиве и отрыжке.

О смерти Пушкина. Слова не выбирая,

Он слал проклятия и, хамство источив,

Вообразил себя парламентарием от рая,

Вот и икона с ним, свеча, ключи.

Что слезы льет старик у банкомата,

Подумаешь, немного не поест.

Вот если в песнях будет меньше мата,

Тогда наладится житуха, вот те крест.

Накануне Милонов заявил Пятому каналу, что считает Шнурова главным вдохновителем исполнителей, использующих нецензурную брань в произведениях.

В декабре 2018 года Шнуров вступил в стихотворную дуэль с продюсером Иосифом Пригожиным, который сказал, что музыкант матерится из-за моды на нецензурную лексику.