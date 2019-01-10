10.01.2019 | 16:33

Русская православная церковь (РПЦ) пока не подала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета имущественных отношений.

«Распоряжение 30 декабря утратило силу, заявок от РПЦ на передачу Исаакиевского собора на данный момент не поступало», — рассказал собеседник агентства.

Передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ согласовали в январе 2017 года. Георгий Полтавченко, занимавший тогда пост губернатора Санкт-Петербурга, утверждал, что собор сохранит музейные функции.

Соответствующее распоряжение было подписано в декабре 2016 года, заявку по нему надо было оформить в течение 24 месяцев, то есть до декабря 2018-го.

Решение вызвало недовольство части горожан: в городе прошел марш в защиту музея. Сотрудники собора написали открытое письмо президенту Владимиру Путину и указали, что РПЦ не сможет надлежащим образом поддерживать сохранность Исаакия, также являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.