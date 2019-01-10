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В стране и мире | Россиянин увидел начальника полиции у гроба криминального лидера и поплатился

10.01.2019|10:41
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Жителя Амурска (Хабаровский край), рассказавшего в соцсетях о начальнике районной полиции, несшем гроб криминального авторитета Зарубы, доставили в отдел полиции для беседы, передает «Вести.Ru» со ссылкой на начальника пресс-службы краевого главка МВД Ирину Щеголеву.

По факту сделанной им публикации назначена проверка, так как она, по словам Щеголевой, не соответствует действительности. Ведомственные юристы оценят репутационный вред и могут обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства стражей порядка.

Один из местных жителей рассказал, что участие правоохранителей в похоронах Юрия Зарубина было запечатлено на видео, передает «Росбалт». К сделавшему запись человеку сразу же приехали полицейские. «Сказали, чтобы мы удалили видео со всех ресурсов, где публиковали. Иначе будут проблемы», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что траурная процессия с гробом Юрия Зарубина, скончавшегося на днях от рака, попала на видео.

Судя по записи, в похоронах участвовали не меньше сотни человек, и они фактически перекрыли движение по одной из городских улиц. Однако Щеголева настаивает, что дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перегораживать дорогу.

Источник — lenta.ru
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