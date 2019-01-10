10.01.2019 | 15:04

С 2019 года в России увеличивается пенсионная надбавка по старости, которая выплачивается российским гражданам по достижении 80 лет. Об этом сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

Пенсионная доплата для пенсионеров старше 80 лет была проиндексирована на 7,05 процента и с нового года составляет 5 334,2 рубля в месяц; год назад эта доплата составляла 4 892 рублей в месяц. Доплата предусмотрена для граждан, которые получают страховую пенсию по старости.

«В результате индексации страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составляет 15,4 тысячи рублей», — рапортует ПФР.

Пенсионный фонд также напомнил, что речь идет о средней прибавке, так как ее размер зависит от трудового стажа и количества пенсионных коэффициентов — чем их больше, тем, соответственно, выше пенсионная надбавка. «Если страховая пенсия по старости для неработающего пенсионера составляла 15 437 рублей, после индексации она увеличилась на 1 088 рублей и составила 16 525 рублей», — приводит пример ПФР.

С 2019 года все пенсионные выплаты были проиндексированы на 7,05 процента. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что увеличенные выплаты получат более 30 миллионов россиян.