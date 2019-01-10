10.01.2019 | 14:13

На северо-западе столицы образовались многокилометровые пробки из-за аварии на канале имени Москвы, которая затопила Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

На Ленинградском шоссе в сторону области образовался затор длиной почти три километра, на улице Алабяна перед пересечением с Волоколамским шоссе — почти в километр. На внутренней стороне МКАД пробка растянулась практически от Рублевского шоссе до Волоколамского. Наблюдаются также заторы на улице Свободы.

Центр организации дорожного движения Москвы сообщил у себя в Twitter, что перекрыто движение по Волоколамскому шоссе в сторону области от станции метро «Сокол», съезд на шоссе и Трикотажный проезд с внутренней стороны МКАД. Выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра ограничен до трех полос. Движение по внутренней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе сильно затруднено.

«По возможности сегодня лучше избегать поездок в район Волоколамского шоссе», — отметили в ЦОДД.

На месте работают все городские службы, там же находится глава столичного управления ГИБДД.

Утром 10 января провалился грунт на канале имени Москвы, Тушинский тоннель затопило. В момент ЧП на месте не было автомобилей, никто не пострадал. Очевидцы сняли на видео, как мутная вода хлещет на дорогу. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что остановить грязевой поток пока не удается.

Представители «Канала имени Москвы» прокомментировали ситуацию, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва». Под тоннелем случился размыв, в результате просел грунт на площади 5 на 15 метров. В течение 1-2 часов будет принято решение о сроках автомобильного движения, пояснили представители предприятия.