Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|10 янв 2019|12:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.21  |  $  66.86

В стране и мире | Гигантские сосульки изменили российский город до неузнаваемости

10.01.2019|10:42
Печать

Саратовские коммунальщики не справились с последствиями рекордного за последние 30 лет количества осадков, из-за чего городские здания обросли гигантскими сосулями.

«Количество осадков на крышах в 2-3 раза больше, чем на тротуарах. Разноброд в уборке кровли приводит к тому, что только что расчищенные тротуары заваливают снегом с крыш», — выступил на городском совещании глава Саратова Михаил Исаев, пишет «Версия Саратов».

Исаев признает, что «ситуация тяжелая» из-за отсутствия необходимой уборочной техники и нехватки рабочих рук. В итоге на очистку тротуаров потребуется от двух до трех недель, а основных магистралей — десять дней.

По словам градоначальника, за нынешнюю зиму из Саратова уже вывезли около 200 тысяч кубометров снега, тогда как за всю предыдущую — 240 тысяч кубометров.

Тем временем, местные жители устроили в паблике «Типичный Саратов» во «ВКонтакте» челлендж #БитваCосулек — кто найдет и сфотографирует самую большую и необычную сосулю.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|10.01.2019 11:02|

Это Раша, а губер Рашка...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 