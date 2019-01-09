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В стране и мире | В российской тундре бензин стали продавать по 300 рублей за литр

09.01.2019|14:27
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Жителям отдаленной тундровой фактории на Ямале приходится платить сотни рублей за каждый литр бензина. Об этом сообщается в паблике «Голос Тундры» во «ВКонтакте».

Расчет идет в натуральной форме: 60 килограммов оленьих рогов за 200-литровую бочку топлива.

В денежном эквиваленте это около 300 рублей за литр, передает Ura.ru.

Альтернативы у людей нет, так как ближайшая автозаправочная станция находится в сотнях километров оттуда.

«Возможно, это какие-то скупщики рогов торгуют в районе фактории. Там часто люди приезжают разные, продают бензин, продукты. Мне главное, чтобы они туда водку не возили», — рассказала агентству владелица фактории Людмила Алешина и добавила, что в ее магазине топливо не продается, а имеющаяся солярка используется только в хозяйственных целях.

В конце декабря прошлого года глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что цены на бензин для потребителей в начале 2019 года вырастут лишь на 1,7 процента, несмотря на повышение НДС и топливных акцизов.

Источник — lenta.ru
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