09.01.2019 | 16:46

В селе Чигири Благовещенского района Приамурья появилась зимняя горка из заледеневших нечистот. С нее начали кататься дети, сообщает «Амур.инфо».

По информации издания, 29 декабря нечистоты потекли по улице вниз к частным коттеджам, затем дорога обледенела и дети принялись кататься с образовавшейся «горки». Местные жители обратились с жалобами в Роспотребнадзор, прокуратуру и жилищную инспекцию.

Выяснилось, что авария произошла из-за переполненных септиков в недавно построенных трехэтажных домах. Управляющая компания отказалась обслуживать жильцов после того, как они не согласились с высокими ценами, и расторгла договор с предприятием, откачивающим нечистоты.

По данным РИА Новости, администрация Благовещенского района привлекла к очищению септиков стороннюю строительную компанию «Фаворит-Сервис». Как сообщили в единой дежурной диспетчерской службе района, жильцы выберут новую управляющую компанию.