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В стране и мире | Подросток ослушался мать и спас семью от мучительной гибели

09.01.2019|10:58
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В США подросток смотрел ночью сериалы, несмотря на запрет матери, и из-за этого смог вовремя заметить начало пожара. Об этом сообщает информационный портал WIVB.

Инцидент произошел в штате Делавэр в начале января. Анжела Мари Бордер (Angela Marie Border) велела своему 13-летнему сыну Дамиру (Damir) не смотреть сериалы на Netflix допоздна и отправилась спать.

Однако подросток ослушался ее, а в час ночи почувствовал запах дыма. Дамир разбудил мать и позвонил спасателям. Она оделась, и они вместе выбежали из охваченного пламенем дома.

«Не знаю, где мы были бы, если бы он послушал меня и пошел спать», — призналась женщина. Ее муж был на работе в момент происшествия. По словам пожарных, возгорание произошло из-за неисправности в распределительном щите. Дом не подлежит восстановлению. Две из четырех собак семьи обнаружены мертвыми, остальные пропали без вести.

Красный Крест предоставил семье 600 долларов (40,3 тысячи рублей), чтобы они на время сняли комнату в отеле. Их соседи устроили благотворительный сбор, на вырученные деньги планируется купить для пострадавших вещи первой необходимости.

Источник — lenta.ru
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