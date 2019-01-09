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В стране и мире | Дима Билан предложил ввести в России музыкальную цензуру

09.01.2019|11:00
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Эстрадный певец Дима Билан выступил в Абу-Даби на фестивале Russian Music Festival, где признался журналистам, что хотел бы ввести в России музыкальную цензуру. Слова артиста передает «Московский комсомолец».

«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, то, что сейчас происходит — перебор», — заявил Билан.

Артист не уточнил, что он подразумевает под хаосом в западной музыке.

В начале декабря 2018 года с предложением вернуть в Россию цензуру выступил народный артист Михаил Боярский. Он призвал вернуть в страну худсоветы, посетовав на разврат, который якобы царит в российском театре, кинематографе и на музыкальной сцене.

В ноябре президент России Владимир Путин присвоил Билану звание заслуженного артиста.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.01.2019 11:28|

Новоявленный цензор глупость говорит. Цензура может и его "опусы" зачеркнуть. Нет таланта у него, так задушить конкурентов предлагает.

Имя: Гость
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