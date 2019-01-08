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В стране и мире | Япония откажется от компенсации за Курилы

08.01.2019|15:03
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Японские власти намерены предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций по Южным Курилам. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Yomiuri со ссылкой на свои источники.

Москве будет озвучена эта идея во время следующих переговоров между странам по мирному договору.

Ранее Япония считала Южные Курилы оккупированной территорией со времен Второй мировой войны, поэтому Токио оставлял за собой право добиваться компенсации за захват земель. Теперь власти страны относятся к этому с сомнением, полагая, что такие претензии осложнят диалог с Россией.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.01.2019 15:28|

просто просрём как и всё остальное а путен-велик и могуч

Гость|08.01.2019 15:36|

Дать им томас о якобы японской картографии территории, но под условием сохранения на ней приоритета экономических и административных прав России. Протекторат.

Имя: Гость
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