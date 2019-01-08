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В стране и мире | В США появилась работа мечты

08.01.2019|13:30
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В американском штате Калифорния открыта вакансия смотрителя маяка на острове, пишет портал Travel and Leisure.

Маяк и небольшая гостиница расположены на острове неподалеку от Сан-Франциско. Нынешним хранителям требуется замена, поскольку они уезжают на Большую землю.

В качестве кандидатов рассматриваются пары. Им будет предложена зарплата в 130 тысяч долларов в год, а также жилье и питание. При этом особо отмечается, что на острове нет многих привычных удобств, таких как беспроводной Интернет или телевидение.

Кандидаты должны быть готовы выполнять всю необходимую работу по содержанию маяка и гостиницы, включая бухгалтерский учет и доставку гостей на остров и обратно.

В сентябре прошлого года в Канаде была открыта вакансия «ценителя» марихуаны. Успешный кандидат должен регулярно предоставлять компании AHLOT (A High Level of Thought) отчеты о различных сортах этого наркотика. В описании вакансии было указано, что работник должен не просто употреблять марихуану, но и разбираться в ней.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.01.2019 13:38|

Это одно из 25 миллионов рабочее место для Пензенцев?

Гость|08.01.2019 14:00|

хочу туда

Имя: Гость
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