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В стране и мире | В Челябинске волк напал на ребенка

08.01.2019|11:29
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В челябинском парке имени Гагарина волк, принадлежащий местному жителю, напал на ребенка, сообщает Ura.ru.

На опубликованной видеозаписи видно, как животное хватает ребенка за ногу. На помощь ему приходят мама и один из посетителей парка.

По данным издания, волк принадлежит жителю Челябинска Сергею Панасенко. Он рассказал, что гуляет с животным в парке каждый день и помогает детям избавляться от страхов. Свой метод мужчина называет зоотерапией, утверждает, что является психологом и прежде работал с «проблемными детьми».

В управлении МВД по Челябинской области по поводу инцидента начали проверку, сообщает ТАСС. При этом в главке отмечают, что заявлений от пострадавших пока не поступало.

Источник — lenta.ru
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