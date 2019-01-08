08.01.2019 | 15:58

В так называемой акустической атаке на посольство США на Кубе могли быть задействованы сверчки, говорится в исследовании ученых Александра Стаббса из Калифорнийского университета и Фернандо Монтеалегре-Дзапаты из Университета Линкольна. Об этом сообщает CNN.

Ученые изучили аудиозапись агентство Associated Press, опубликованную в 2017 году. «На записи AP присутствует снижение частоты отдельных импульсов, характерное для того, как издают звуки сверчки», — говорится в исследовании.

В 2016 году американские дипломаты на Кубе пожаловались на головокружение, тошноту и проблемы со слухом. В США произошедшее связали со звуковыми атаками и в качестве ответных мер выслали из страны 15 кубинских дипломатов.

Власти Кубы все обвинения отвергли. Местные следователи считают, что «акустические атаки» могли быть стрекотом сверчков или цикад. Американская сторона также допускала причастность к инциденту российской стороны, однако позже отказалась от этой версии.

В апреле 2018 года появились сообщения об акустических атаках на сотрудников консульства США в китайском городе Гуанчжоу. В Госдепартаменте утверждают, что странные манипуляции осуществлялись несколько месяцев. Среди последствий воздействия приводилась, в частности, травма головы.