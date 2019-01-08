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В стране и мире | США объяснили маневры десантного корабля в Черном море

08.01.2019|15:00
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Американский десантный корабль «Форт МакГенри» (USS Fort McHenry) находится в Черном море на законных основаниях. Об этом заявил официальный представитель Шестого флота США Кайл Рейнс в интервью Navy Times.

Командор подчеркнул, что корабль зашел в румынский порт Констанца в рамках рядовых совместных мероприятий ВМС двух стран и США продолжат работать в акватории Черного моря.

Он указал, что данные маневры не нарушают норм международного права и Конвенции Монтрё (международное соглашение о правилах пользования проливами Босфор и Дарданеллы, устанавливающее суверенитет Турции над ними — прим. «Ленты.ру»).

На вопрос о том, присоединятся ли к «Форту МакГенри» другие корабли ВМС США, Рейнс заявил, что «они выполняют операцию по обеспечению безопасности в Средиземном море».

О том, что десантный корабль США отправился в Черное море, стало известно 6 января. Командующая Шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти заявляла, что эти меры подтверждают коллективную решимость США и их союзников по НАТО и в регионе обеспечить безопасность в акватории. В Минобороны России сообщили, что действия «Форта МакГенри» контролирует сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

20 декабря сообщалось, что в Сенате США рассматривают законопроект о проведении международной операции против России в Черном море. Поводом стал инцидент в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля нарушили территориальные воды Крыма и начали опасное маневрирование, в результате чего были задержаны российскими пограничниками вместе с экипажем.

Источник — lenta.ru
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