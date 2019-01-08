08.01.2019 | 13:01

В австралийском Квинсленде 22 человека были госпитализированы из-за укусов ядовитых медуз ируканджи. Об этом сообщает SBS News во вторник, 8 января.

Более 22,2 тысячи человек пострадали от укуса португальского кораблика — похожего на медузу колониального животного.

В сообщении говорится, что количество пострадавших более чем в два раза превысило средний показатель за 10 лет.

В январе 2017 года в индийском штате Гоа от укусов медуз пострадали российские туристы. Медузы, в частности, ужалили 10-летнюю дочь российской журналистки Дины Карпицкой.

Медуза ируканджи — группа тихоокеанских медуз необычайной ядовитости, ее считают самой опасной из всех видов. Через 20 минут после контакта с медузой человек «испытает дикую боль в спине и желудке», пишет портал zoopicture.ru. Представители морской фауны встречаются в тропических водах к северу от штата, однако из-за потепления воды после дождей может перемещаться на юг.