Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|7 янв 2019|16:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

В стране и мире | У берегов Турции затонул корабль с россиянами

07.01.2019|15:43
Печать

В Черном море неподалеку от берегов Турции затонул корабль, на борту которого находились несколько россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местных властей.

Спасательные службы получили сигнал бедствия от судна «Волга-Балт», шедшего под панамским флагом. Грузовой корабль находился в 80 километрах от провинции Самсун, на борту было 13 членов экипажа.

«К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших», — сообщил собеседник агентства.

Причины ЧП не установлены. Экипаж состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян, их имена пока не называются.

Ранее в понедельник, 7 января, стало известно о смерти капитана российского сухогруза. К береговой охране Турции обратилась команда сухогруза «Канопус» и рассказала, что капитан Юрий Черкасов найден мертвым в своей каюте. В это время судно проходило пролив Дарданеллы.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|07.01.2019 15:53|

новый год в России начался со взрывов, обрушений, падений, пожаров..погибших .......рай обещанный россиянам все ближе.......

Югре горит одно из крупнейших месторождений «Роснефти»

Гость|07.01.2019 15:57|

Круто! В Босфоре потопить сухогруз ещё один. И десантный корабль США сам сдастся.

Гость|07.01.2019 16:07|

Экипаж судна из 9 граждан Украины, 2 граждан Азербайджана и 2 россиян под панамским флагом на грузовом судне… что перевозили эти челноки?

Гость|07.01.2019 16:21|

На борту затонувшего у берегов Турции судна россиян не было. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре.

Гость|07.01.2019 16:24|

Гость писал(a):

Круто! В Босфоре потопить сухогруз ещё один. И десантный корабль США сам сдастся.
Укранские моряки решили завалить пролив своими судёнышками?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 