07.01.2019 | 15:43

В Черном море неподалеку от берегов Турции затонул корабль, на борту которого находились несколько россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местных властей.

Спасательные службы получили сигнал бедствия от судна «Волга-Балт», шедшего под панамским флагом. Грузовой корабль находился в 80 километрах от провинции Самсун, на борту было 13 членов экипажа.

«К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших», — сообщил собеседник агентства.

Причины ЧП не установлены. Экипаж состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян, их имена пока не называются.

Ранее в понедельник, 7 января, стало известно о смерти капитана российского сухогруза. К береговой охране Турции обратилась команда сухогруза «Канопус» и рассказала, что капитан Юрий Черкасов найден мертвым в своей каюте. В это время судно проходило пролив Дарданеллы.