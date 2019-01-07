07.01.2019 | 12:23

Состояние ребенка, найденного под завалами жилого дома в Магнитогорске, стабильно и улучшается, он пришел в сознание. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «Интерфакс» в понедельник, 7 января.

Пострадавшую от обморожения ногу младенца придется спасать долго, и это трудный процесс, однако, считает министр, «самое страшное уже позади». «Два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой», — сказала она и добавила, что накануне у младенца появился голос, он начал «подплакивать».

«Это очень хороший признак, потому что бывают нарушения, связанные с нижними отделами головного мозга. Общий метаболизм стабилизировался», — пояснила Скворцова.

10-месячного мальчика нашли живым 1 января спустя более чем 30 часов после начала спасательной операции. Ему потребовалась срочная эвакуация в Москву: у ребенка диагностировали закрытую травму головы, множественные переломы, обморожения и общее переохлаждение.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версию теракта.