Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|7 янв 2019|13:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

В стране и мире | Спасенный в Магнитогорске младенец начал общаться с мамой

07.01.2019|12:23
Печать

Состояние ребенка, найденного под завалами жилого дома в Магнитогорске, стабильно и улучшается, он пришел в сознание. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «Интерфакс» в понедельник, 7 января.

Пострадавшую от обморожения ногу младенца придется спасать долго, и это трудный процесс, однако, считает министр, «самое страшное уже позади». «Два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой», — сказала она и добавила, что накануне у младенца появился голос, он начал «подплакивать».

«Это очень хороший признак, потому что бывают нарушения, связанные с нижними отделами головного мозга. Общий метаболизм стабилизировался», — пояснила Скворцова.

10-месячного мальчика нашли живым 1 января спустя более чем 30 часов после начала спасательной операции. Ему потребовалась срочная эвакуация в Москву: у ребенка диагностировали закрытую травму головы, множественные переломы, обморожения и общее переохлаждение.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря 2018 года. Спасательная операция завершилась только 3 января. В результате обрушения части подъезда погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версию теракта.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|07.01.2019 12:29|

Дай Бог малышу выздороветь!

Гость|07.01.2019 12:59|

не пиартесь на горе сволочи

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 