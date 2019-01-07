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В стране и мире | Появился парфюм с Путиным

07.01.2019|12:59
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В Москве появились в продаже мужской и женский ароматы, создатели которых вдохновились президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

На флаконах парфюма изображен профиль российского лидера и герб страны. Мужской аромат получил название Number One, женская версия — Russian woman. Простой флакон стоит 10 тысяч рублей, вариант в подарочной коробке обойдется в 19 тысяч.

Продавец-консультант рассказал агентству, что это лимитированный выпуск аромата.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что использование имени главы государства в коммерческих целях никем не одобрялось.

Образ и имя Владимира Путина часто используются в оформлении различных вещей и аксессуаров. Например, в декабре 2018 года стало известно о поступлении в продажу тарелок с портретом президента, также ему нередко посвящают оформленные драгоценными металлами смартфоны.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.01.2019 13:10|

penzainform.ru писал(a):

Мужской аромат получил название Number One
Членам ЕР приобретение обязательно? Кто не будет брать отключим газ.

Имя: Гость
Комментарий:

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