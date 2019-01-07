В Москве появились в продаже мужской и женский ароматы, создатели которых вдохновились президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
На флаконах парфюма изображен профиль российского лидера и герб страны. Мужской аромат получил название Number One, женская версия — Russian woman. Простой флакон стоит 10 тысяч рублей, вариант в подарочной коробке обойдется в 19 тысяч.
Продавец-консультант рассказал агентству, что это лимитированный выпуск аромата.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что использование имени главы государства в коммерческих целях никем не одобрялось.
Образ и имя Владимира Путина часто используются в оформлении различных вещей и аксессуаров. Например, в декабре 2018 года стало известно о поступлении в продажу тарелок с портретом президента, также ему нередко посвящают оформленные драгоценными металлами смартфоны.
penzainform.ru писал(a):Членам ЕР приобретение обязательно? Кто не будет брать отключим газ.