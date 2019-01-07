07.01.2019 | 18:12

На борту сухогруза, который затонул у берегов Турции не было граждан России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии в Анкаре Ирину Касимову.

Она уточнила, что экипаж состоял из 11 граждан Украины и двух — Азербайджана. Жертвами крушения стали шестеро человек.

Спасательные службы получили сигнал бедствия от судна «Волга-Балт», шедшего под панамским флагом, утром 7 января. Грузовой корабль находился в 80 километрах от провинции Самсун. На борту находились 13 человек.

В ноябре 2017 года в Черном море затонул турецкий сухогруз с 10 членами экипажа. Судно Bilal Bal направлялось с грузом чугуна из северо-западной турецкой провинции Бурса в северную провинцию Зонгулдак.