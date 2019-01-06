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В стране и мире | Центробанк анонсировал изменения по ОСАГО

06.01.2019|10:33
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К 2020 году в полисах ОСАГО может быть отменен территориальный коэффициент. Об этом в интервью «Российской газете» заявил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

Он отметил, что сейчас, к примеру, житель небольшого поселка в Свердловской области платит за полис в среднем 3,6 тысячи рублей. А через несколько километров от него такой же водитель платит 1,98 тысячи рублей, потому что его поселок расположен в Курганской области.

Табаков также заявил, что коэффициент мощности могут отменить уже в 2021 году. По его словам, мощность самых распространенных автомобилей — от 71 до 100 лошадиных сил, а для них все еще действует повышающий тариф.

«Пусть компании сами решают: может быть, они дополнительно учтут марку автомобиля, может быть, начнут более внимательно изучать водителей», — добавил представитель Центробанка.

В августе 2018 года Центробанк России изменил правила заключения электронного договора ОСАГО. Отмечалось, что поправки сделают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев, а также «будут способствовать пресечению злоупотреблений со стороны участников страхового рынка и борьбе с мошенничеством».

Источник — lenta.ru
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Гость|06.01.2019 11:09|

Чё несут? Это Ока что ли самый распространенный автомобиль или шестерка с мощностью до 100 лошадей?

Гость|06.01.2019 11:10|

И какое отношение Центробанк имеет к ОСАГО?

Гость|06.01.2019 11:13|

Ггггг

Имя: Гость
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