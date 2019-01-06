06.01.2019 | 12:32

Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, завоевав бронзовые медали. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:2. На 14-й и 33-й минутах отличились Никита Шашков и Клим Костин. Кирилл Слепец забросил три шайбы на 5-й, 47-й и 58-й минутах.

В составе Швейцарии шайбами отличились Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.

В полуфинале россияне уступили американцам со счетом 1:2. За золото мирового первенства, проходящего в канадском Ванкувере, сборная США поспорит с Финляндией.