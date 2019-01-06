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В стране и мире | Саудовские женщины будут получать СМС о разводе

06.01.2019|10:58
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Власти Саудовской Аравии обязали суды отправлять женщинам сообщения о том, что их брак расторгнут. Об этом сообщает BBC.

Новое правило должно прекратить практику так называемых «секретных разводов», когда мужчины расторгали брак, не ставя бывших жен в известность. Теперь жительницы королевства будут всегда осведомлены о своем семейном статусе и смогут в полной мере воспользоваться правом на алименты, говорят юристы. Ранее многие женщины подали в суды жалобы по поводу развода без их ведома.

Новая мера является частью реформ, проводимых наследным принцем Мохамедом бин Салманом, отмечает BBC. В прошлом году женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить машину. Кроме того, теперь они могут посещать футбольные матчи. При этом остается много вещей, которые жительницы страны не могут сделать без разрешения мужчины-опекуна: мужа, отца, брата или сына. Например, получить паспорт, выйти замуж, поехать за границу, открыть счет в банке, сделать плановую операцию.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.01.2019 11:04|

penzainform.ru писал(a):

Ранее многие женщины подали в суды жалобы по поводу развода без их ведома.

Паранжу когда снимать начнут, их тоже СМС уведомят?

Имя: Гость
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