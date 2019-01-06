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В стране и мире | Массовая драка случилась в студенческом общежитии в Москве

06.01.2019|11:56
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В студенческом общежитии Московского государственного строительного университета случилась массовая драка, несколько человек пострадали. На место приехали полиция и скорая помощь, сообщает ТАСС.

Установлены несколько участников конфликта, они будут доставлены в отдел полиции для разбирательства, сообщили в пресс-службе столичного главка.

Инцидент случился в общежитии по адресу: Ярославское шоссе, 26. Драку устроили иностранные студенты, передает РИА Новости. Госпитализация студентам не требуется, они получили ссадины и ушибы.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что в массовой драке участвовали граждане Китая.

17 декабря полиция и Росгвардия пришли с обысками в общежитие Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ-РГГРУ). Студентов вывели в коридор, положили на пол или поставили на колени и продержали так несколько часов. В итоге были задержаны несколько десятков человек, изъяты наркотики и травматическое оружие. Приезду силовиков предшествовал конфликт студентов РГГРУ из Ингушетии с таджиками из соседнего Российского университета дружбы народов (РУДН).

Источник — lenta.ru
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