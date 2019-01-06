Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|6 янв 2019|15:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

В стране и мире | Еще один норвежский лыжник отчитал российских спортсменов

06.01.2019|14:10
Печать

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю высказал мнение относительно проблем в российской сборной. Его слова приводит TV2.

По мнению Сундбю, у российских лыжников нет команды, каждый из них выступает индивидуально и работает только на свой результат. «У россиян есть три разные команды, которые соревнуются друг против друга. У них нет общей тактики. Это стало особенно заметно, когда Сергей Устюгов упал в масс-старте (в результате он занял 16-е место — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он.

Лыжник добавил, что у россиян отсутствует взаимодействие между тренировочными группами. Норвежец пожалел «бедного» Устюгова, который «вообще борется в одиночку».

Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски». Он заявил, что спортсмены сборной России тупые как пробка. Позднее он извинился.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 