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В стране и мире | Военные пропустили приезд министра обороны в Петербург

05.01.2019|12:56
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В начале января в Санкт-Петербурге с неофициальным визитом побывала министр обороны Центральноафриканской Республики Мари-Ноэль Кояра, сообщает «Фонтанка». О приезде в город высокопоставленного гостя, как утверждают журналисты, не знают ни в главном командовании ВМФ России, ни в штабе Западного военного округа.

Для Кояра провели экскурсию в Морском соборе в Кронштадте. По словам заведующего филиалом Центрального военно-морского музея Александра Тарапона, гости были в восторге от убранства храма.

Министр также рассказала о планах создать в ЦАР специальное подразделение морской пехоты. На вопрос о том, зачем стране, не имеющей выхода к морю, потребовалась именно морская пехота, Тарапон ответил: «Ну как-то так сказала: у них нету, но они планируют отряд какой-то». Он добавил, что для обсуждения этой темы Кояра планирует вернуться в Россию уже с официальным визитом.

Побеседовавший с «Фонтанкой» начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Игорь Коровин не увидел ничего странного в том, что военные остались в стороне от приезда главы Минобороны ЦАР. Он сообщил, что посодействовать поездке африканской чиновницы в Петербург его попросили некие друзья.

Кояра приезжала в Россию с официальным визитом в августе 2018 года, напоминает газета. Тогда ее встречал лично министр обороны России Сергей Шойгу.

Россия и ЦАР активно сотрудничают в военной сфере: там находятся российские гражданские и военные инструкторы, обучающие местных военнослужащих обращению с оружием, которое Москва безвозмездно поставила республике в 2018-м. Помимо этого, есть данные о том, что в стране действуют наемники из России. Источники связывают их с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сам предприниматель заявлял, что не имеет отношения к каким-либо проектам в ЦАР.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.01.2019 13:22|

penzainform.ru писал(a):

Помимо этого, есть данные о том, что в стране действуют наемники из России. Источники связывают их с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным
Пригожина пора судить.

Имя: Гость
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