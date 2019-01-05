Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|5 янв 2019|12:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

В стране и мире | В НАТО дали России «последний шанс»

05.01.2019|11:32
Печать

НАТО отреагирует в случае, если Россия не вернется к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в установленный срок. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.

«Важно то, что у России теперь есть последний шанс. Если Россия не вернется к условиям соглашения, у нас возникнет большая проблема», — подчеркнул он.

Столтенберг считает, что для восстановления стратегического баланса у НАТО есть много способов отреагировать на прекращение действия ДРСМД. Однако он отказался уточнять детали, чтобы не осложнять ситуацию. «Мы не будем слишком остро реагировать, но сделать это придется. Наш приоритет — вернуть Россию в русло соблюдение договора», — отметил генсек.

Он ушел от ответа на вопрос, могут ли в НАТО исключить, что США разместят в Европе свои ядерные ракеты по двусторонним соглашениям. Столтенберг заметил, что приветствует решение глав МИД стран альянса, которые в декабре согласились с необходимостью решать это в рамках организации.

При этом генсек НАТО указал, что в Европе уже размещены новые российские ракеты SSC-8, способные нести ядерный заряд и нарушающие ДРСМД. «Россия снижает порог применения ядерного оружия», — сказал он.

26 декабря министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна выступает решительно против размещения ракет малой и средней дальности в Европе. Ранее в ноябре советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заверял, что у США нет подобных планов.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении ДРСМД. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие договора будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.01.2019 11:48|

penzainform.ru писал(a):

Важно то, что у России теперь есть последний шанс. Если Россия не вернется к условиям соглашения, у нас возникнет большая проблема»,

Название статьи не соответствует. Мужик сказал , что у них возникнут проблемы, вот и пусть решают свои проблемы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 