05.01.2019 | 10:27

Младенец, найденный и спасенный при обрушении жилого дома в Магнитогорске, начал дышать самостоятельно. Об этом сообщили в Минздраве России, передает ТАСС.

По словам официального представителя ведомства Максима Радецкого, 10-месячный мальчик перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Его состояние оценивается как стабильное, он находится в отделении реанимации столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ребенка обнаружили под завалами 1 января и срочно эвакуировали в Москву. На тот момент у младенца были диагностированы серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

При частичном обрушении многоэтажки в Магнитогорске погибли 39 человек, их личности установлены. Спасательная операция завершилась 3 января. Основной версией называется взрыв бытового газа, версию теракта следствие неоднократно отвергало.