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В стране и мире | Принц Гарри поучится отражать «российскую агрессию»

05.01.2019|11:05
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Британский принц Гарри примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях Великобритании. Об этом сообщает Daily Mirror.

Учения пройдут в Норвегии. Принц будет присутствовать на них в качестве церемониального главы Королевской морской пехоты Великобритании и присоединится к примерно тысяче элитных бойцов для отработки контратаки с российской стороны.

Источник в королевском дворце отметил, что Гарри будет «полностью погружен» в учения. Однако официально о визите принца сообщаться не будет.

По информации издания, учения пройдут в ближайшие несколько недель в графстве Девон. Всего в них будут участвовать более восьми тысяч человек: военнослужащие из США, Нидерландов и Норвегии, а также Королевская морская пехота Великобритании.

В прошлом году в Норвегии уже прошли еще одни стратегические учения НАТО и стран альянса Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»). В них приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, а также Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.01.2019 11:50|

penzainform.ru писал(a):

Британский принц Гарри примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях Великобритании.

Интересно, а наши "принцы" принимают участие в ученьях Росии.

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