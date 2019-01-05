05.01.2019 | 11:05

Британский принц Гарри примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях Великобритании. Об этом сообщает Daily Mirror.

Учения пройдут в Норвегии. Принц будет присутствовать на них в качестве церемониального главы Королевской морской пехоты Великобритании и присоединится к примерно тысяче элитных бойцов для отработки контратаки с российской стороны.

Источник в королевском дворце отметил, что Гарри будет «полностью погружен» в учения. Однако официально о визите принца сообщаться не будет.

По информации издания, учения пройдут в ближайшие несколько недель в графстве Девон. Всего в них будут участвовать более восьми тысяч человек: военнослужащие из США, Нидерландов и Норвегии, а также Королевская морская пехота Великобритании.

В прошлом году в Норвегии уже прошли еще одни стратегические учения НАТО и стран альянса Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»). В них приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, а также Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.