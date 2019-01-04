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В стране и мире | В Таиланде погиб российский турист

04.01.2019|10:58
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Турист из России погиб во время шторма в Таиланде. Об этом сообщает издание Pattaya People.

Трагедия произошла на острове Самуи. Семья из четырех человек отправилась купаться. Один из детей не справился с течением и начал тонуть. Отец подростка бросился ему на помощь и вытащил его из воды, однако ударился о скалы из-за сильных волн и получил травму головы. 56-летний мужчина погиб на месте.

На острова надвигается тайфун Пабук, власти страны объявили штормовое предупреждение. В некоторых регионах временно прекратили паромное сообщение и отменили рейсы самолетов. Местные жители и туристы запасаются провизией. По прогнозам синоптиков, шторм обрушится на Таиланд 4 января.

25 декабря итальянский пенсионер насмерть сбил туриста из России в Палермо. Пожилой итальянец находился за рулем автомобиля Fiat 600 и сбил 30-летнего Сергея Маньковского, когда тот гулял с супругой по городу. На место происшествия прибыли врачи, однако им не удалось спасти мужчину.

Источник — lenta.ru
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