04.01.2019 | 10:35

В результате частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске опознаны все 39 погибших. Об этом сообщил сообщил первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, передает ТАСС.

Из Telegram-канала губернатора Челябинской области Бориса Дубровского стало известно, что 7-й и 8-й подъезды дома не подлежат восстановлению и будут демонтированы. В администрации города сообщили, что жители четырех подъездов получат горячую воду 9 января. Электроэнергия в доме включается по очереди, газоснабжения нет.

В пятницу, 4 января, пройдут первые похороны погибших. По словам губернатора, 4 января будут похоронены шесть человек, 5 января — девять, 7 января — один.

Тело последнего погибшего было обнаружено днем в четверг, 3 января. После этого в МЧС объявили о завершении спасательной операции на месте трагедии. Спасатели гарантировали, что больше под завалами людей нет.

Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился рано утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Версию теракта в Следственном комитете и ФСБ отвергли.