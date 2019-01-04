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В стране и мире | Названы сроки создания российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну

04.01.2019|12:07
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Подписан детальный план-график создания российской сверхтяжелой ракеты-носителя. Об этом сообщил в Twitter глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Из поста следует, что ракета будет называться «Енисей». Ее разработкой займутся РКК «Энергия» имени С. П. Королева и РКЦ «Прогресс». За создание третьей ступени отвечает государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.

Создание российской сверхтяжелой ракеты анонсировали в августе 2018 года. В декабре РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что она будет состоять из шести боковых блоков с двигателями РД-171 и одним центральным с двигателем РД-180, а ее высота составит около ста метров.

ТАСС пишет, что в качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты «Союз-5», а третью ступень создадут в рамках проекта ракеты «Ангара-5В», над которым работают в Центре имени М. В. Хруничева.

Первый пуск «Енисея» запланирован на 2028 год с космодрома Восточный. Расходы на создание ракеты-носителя и строительство необходимой инфраструктуры оцениваются в 1,5 триллиона рублей. Ее основным назначением станет обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.01.2019 12:14|

Сделают фанерно-жестяной макет, а денежки...как всегда.

Гость|04.01.2019 12:42|

Зачем нам та Луна? Понятное дело, если бы была в стране наука, какие то цели развития, тогда бы наверное и стоило слетать. А просто так, чтобы в очередной раз деньги влупит в никуда..

Гость|04.01.2019 12:53|

Бродяг с улиц уберите, Луна это светильник так мне батюшка сказал.

Гость|04.01.2019 12:59|

Совсем чокнулись с жиру,какая луна

Гость|04.01.2019 13:04|

Луну американцы нарисовали, чтобы мы на нее стремились полететь, ракету строили, и разорились.

Гость|04.01.2019 13:06|

Итак, Китай на обратной стороне Луны. Впервые в истории человечества. Шлет оттуда фото.

А что же Россия, бывшая великая космическая держава, очутившаяся теперь позади даже и Китая?

Две трети времени новой России – правление Путина и его друзей, охранников, чекистов и тому подобное, из той же коробки бандитского Петербурга 90-х. Он явился к нам в конце 90-х, а теперь уже и 10-е идут к концу.

Двадцать лет у власти. Делал все, что хотел. Никто не мешал. Деньги от высоких цен на нефть лились рекой. А рядом развивался Китай. Теперь можно сравнить результаты.

Россия – технически отсталая от Китая страна и все более отстающая. К тому же, под санкциями, которые еще больше углубляют отсталость России.

Хитрые китайцы со всеми – и с технологиями Запада, и с ресурсами из России. Простоватый Путин ни с кем – ни с Западом, ни с Китаем, который ничем не готов рисковать ради России. И знает, что Россия от него никуда не уйдет.

И все же, куда делась обратная сторона Луны для России? Куда испарились другие возможные космические достижения, которых добились другие страны – США, Европа и которые никогда не будут российскими? Куда ушли российские триллионы?

Гость|04.01.2019 13:10|

а когда летим-то

Гость|04.01.2019 13:25|

не известно, а вот мультик покажем))

Гость|04.01.2019 13:38|

Не надо на Луну лететь, а не то лунатики нам дырку ручной дрелью просверлят и наши доблестные космонавты могут не вернуться с докладом к командору Рогозе.

Имя: Гость
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