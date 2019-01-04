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В стране и мире | Население Китая сократилось впервые за 70 лет

04.01.2019|13:45
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В 2018 году население Китая сократилось на 1,27 миллиона. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Экономист Су Цзянь из Пекинского университета и специалист по рождаемости И Фусянь из Висконсинского университета в Мадисоне (США) пришли к такому выводу после изучения статистики Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР и других общедоступных данных.

Ученые подсчитали, что количество детей, родившихся в Китае, упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годом. Ожидалось, что этот показатель вырастет на 790 тысяч.

В Китае сокращение населения зафиксировано впервые за 70 лет. По мнению И Фусяня, эта тенденция может оказаться необратимой. Он связывает падающую рождаемость с уменьшением численности женщин детородного возраста и нежеланием заводить детей из-за растущих расходов на образование, жилье и медицинскую помощь.

Официальные данные об изменении численности населения Китая пока не опубликованы. Национальное бюро статистики КНР планирует обнародовать их до конца января. По оценке этой организации, в 2017 году в Китае жили 1,39 миллиарда человек.

В 1979 году власти Китая развернули кампанию по регулированию рождаемости, получившую название «Одна семья — один ребенок». В 2016 году ограничение на количество детей частично сняли, однако последовавший рост рождаемости не оправдал ожиданий.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.01.2019 13:50|

В 2018 году население Китая сократилось на 1,27 миллиона. Об этом сообщает Agence France-Presse.

они перебрались в Россию.

Гость|04.01.2019 14:53|

ДА, НАВЕРНИКА ПО ВСЕМУ СВЕТУ...

Гость|04.01.2019 14:56|

И младенец на фото спрашивает: "Скажи мне, где я?"

Гость|04.01.2019 14:57|

Куда я попал? Скажи!

Гость|04.01.2019 15:08|

Пока толстый сохнет, худой сдохнет. У нас в год больше идет сокращение. Даже если Китай сократится на 140000000 то от Росии ничего не останется, а Китай этого просто не заметит.

Имя: Гость
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