04.01.2019 | 11:36

За время правления Дональда Трампа государственный долг США увеличился на два триллиона долларов и достиг максимума за последние 70 лет. Об этом сообщает CNN.

В конце 2018 года госдолг составил 21,974 триллиона долларов. Когда Трамп вступил в должность в начале 2017 года, эта цифра была более чем на два триллиона меньше. Управление Конгресса США по бюджету подсчитало, что госдолг составляет 78 процентов ВВП страны - это самый высокий показатель с 1950 года.

По прогнозам Конгресса, к 2028 году размер долга достигнет 96 процентов ВВП, если ситуация не изменится. Большая его часть возникнет из-за рекордно низкой ставки корпоративного налога, которая сокращается до 20 процентов.

Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет заявил, что Трамп «совершенно обеспокоен» ростом госдолга. Президент потребовал от каждого министерства сократить бюджет на 5 процентов.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп пообещал избавиться от госдолга за восемь лет. Размер долга действительно начал снижаться в начале 2017 года, однако вновь начал расти из-за изменений в налоговом законодательстве.