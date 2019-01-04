Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|4 янв 2019|12:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

В стране и мире | Егор Крид сорвал концерт на русском фестивале в Абу-Даби

04.01.2019|11:15
Печать

Большой гала-концерт на фестивале Russian Music Festival в Абу-Даби завершился скандалом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из ОАЭ.

Одним из последних номеров вечера должно было стать выступление Егора Крида. Однако когда подошло время его выхода на сцену, рэпер сидел на террасе самого дорогого отеля в Абу-Даби и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку артист ответил отказом, мотивируя это тем, что он не подчиняется жесткому таймингу и настроение выйти на сцену еще не пришло.

В ожидании появления настроения у рэпера на сцене пришлось отдуваться ветеранам — ведущий мероприятия Александр Ревва в образе Артура Пирожкова спел несколько песен, а после передал эстафету Олегу Газманову, который вместо одной песни исполнил концертный сет. В итоге Егор Крид не появился не только на гала-вечере, но и сорвал следующее выступление в клубе.

«Невыход на сцену артиста без уважительной причины — беспрецедентный случай в многолетней практике организаторов фестиваля»,— сообщили в «Русской Медиагруппе». «Своим поведением Крид не только поставил крест на дальнейшем сотрудничестве с медиа-холдингом , но и нанес ощутимый ущерб собственной репутации. В первую очередь это проявление неуважения не только к организаторам фестиваля и коллегам по цеху, но и к зрителям. Многие из них приехали из России и других эмиратов специально на его концерт. Они были обескуражены подобным поведением любимого артиста»,— добавили представители организаторов.

Russian Music Festival в настоящее время подсчитывает размер причиненного ущерба и требует его компенсации от артиста. Как ожидается, эта сумма составит несколько миллионов рублей.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|04.01.2019 11:38|

у мальчика окончательно снесло "крышу".

по ходу с ней 9"крышей") и так были траблы, а сейчас уже пошёл необратимый процесс.

Гость|04.01.2019 11:54|

Слишком много искушений. А он- от горшка два вершка. Сейчас мужчины, хорошо если к 30, перестают быть инфантильными. А тут мальчик с баблом, бабами ( а может и не только), наркотой, типа продюсерами остаётся один на один. В мозгах творчество и ощущение своей исключительности. Но, конкретно в данном случае причина может быть простой- организаторы не выполнили условия его агентства.

Гость|04.01.2019 11:58|

Это хто????????))))))

Гость|04.01.2019 11:58|

Всё намного проще.АсКаРИДа "декарисом" траванулась.

Гость|04.01.2019 12:03|

А что имеете в виду под «декарисом»?

Гость|04.01.2019 12:05|

Средство от паразитов,в основном от круглых червей (остриц,аскарид).

Гость|04.01.2019 12:08|

Гость писал(a):

Это хто????????))))))
Он исполняет для молодежи, у молодых это очень популярно. А вы старперы, чего вы сюда лезете?

Гость|04.01.2019 12:08|

Старперы в возмущении ) их время ушло, не понимают новой музыки

Гость|04.01.2019 12:09|

Для старпёров нафталин, говнорок и блатняк это априори "нормальная музыка".

Поэтому они боятся всего нового.

Гость|04.01.2019 12:10|

Гость писал(a):

Для старпёров нафталин, говнорок и блатняк это априори "нормальная музыка".

Поэтому они боятся всего нового.

Вот поэтому в маршрутках в основном звучат Ретро FM, Радио Шансон, Радио 101.8, Авторадио, Мост Радио, Дорожное Радио и Юмор FM.

Потому что водители маршруток в основном старше 40 лет.

Гость|04.01.2019 12:10|

Старперы негодуют. Конечно, им бы нафталин, говнорок и блатняк слушать, а современных исполнителей они на дух не переносят. Как обычно раньше у них и трава была зеленей и небо голубей.

Гость|04.01.2019 12:12|

Гость писал(a):

Ретро FM, Радио Шансон, Радио 101.8, Авторадио, Мост Радио, Дорожное Радио и Юмор FM
Молодёжь эту фигню слушать не будет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 