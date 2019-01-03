03.01.2019 | 10:16

Власти утвердили размеры материальной помощи, которая будет оказана родственникам пострадавших и погибших при обрушении многоэтажки в Магнитогорске Челябинской области. Об этом в четверг, 3 января, ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона Бориса Дубровского.

«1 миллион рублей — членам семей граждан, погибших в результате ЧС; 400 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью; 200 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадавшие смогут получить от 300 до 500 тысяч рублей на семью за утрату имущества, а также 31,5 тысячи рублей на организацию похорон. Уточняется, что выплаты начнутся в четверг. Граждане получат индивидуальные приглашения.

Ранее стало известно, что жертвами обрушения подъезда жилого дома стали 37 человек. До этого живым был обнаружен 11-месячный ребенок. Ведутся поиски еще пятерых людей.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли.