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В стране и мире | Определены размеры выплат семьям пострадавших при взрыве в Магнитогорске

03.01.2019|10:16
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Власти утвердили размеры материальной помощи, которая будет оказана родственникам пострадавших и погибших при обрушении многоэтажки в Магнитогорске Челябинской области. Об этом в четверг, 3 января, ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона Бориса Дубровского.

«1 миллион рублей — членам семей граждан, погибших в результате ЧС; 400 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью; 200 тысяч рублей — гражданам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадавшие смогут получить от 300 до 500 тысяч рублей на семью за утрату имущества, а также 31,5 тысячи рублей на организацию похорон. Уточняется, что выплаты начнутся в четверг. Граждане получат индивидуальные приглашения.

Ранее стало известно, что жертвами обрушения подъезда жилого дома стали 37 человек. До этого живым был обнаружен 11-месячный ребенок. Ведутся поиски еще пятерых людей.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.01.2019 10:42|

чёт не густо

Гость|03.01.2019 10:45|

4-ый день не могут разобрать завалы одного разрушенного подъезда? Великая Держава однако...

Имя: Гость
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