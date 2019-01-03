03.01.2019 | 10:45

Причиной смерти российского певца, композитора и клавишника Криса Кельми стала остановка сердца. Об этом в среду, 2 января, Федеральному агентству новостей сообщили в МВД.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле музыканта не обнаружено. По словам врачей, остановку сердца могло вызвать злоупотребление спиртным.

Кельми скончался днем 1 января. Музыкант почувствовал себя плохо в загородном доме в Подмосковье. Скорая отвезла его в одну из больниц Наро-Фоминска, там медики подтвердили его смерть.

Певец создал группы «Високосное лето» и «Рок-Ателье», играл в коллективе «Автограф». Он сочинил хиты «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и другие, а также написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах».