Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|3 янв 2019|11:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Снег |
  79.46  |  $  69.47

В стране и мире | На обратной стороне Луны впервые сели

03.01.2019|10:14
Печать

Китайский беспилотный аппарат «Чанъэ-4» мягко сел на обратной стороне Луны. Это первая космическая станция, прилунившаяся на малоизученную территорию земного спутника, передает в четверг, 3 января, РИА Новости.

На борту находится луноход, которые проведет исследования и эксперименты, в том числе опыты по выращиванию организмов в условиях малой силы тяжести.

«Чанъэ-4» высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе. Он был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.

Ранее сообщалось, что «Росатом» создал один из важных элементов китайской миссии — тепловые блоки.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|03.01.2019 10:40|

китай-космическая супер держжава а россия в глубокой жопе

Гость|03.01.2019 10:45|

китай-космическая супер держжава а россия в глубокой жопе

коммунистический Китай принял эстафету СССР. молодцы

Гость|03.01.2019 10:55|

Читаешь такие новости, как научную фантастику, потому что своего космоса у нас скоро не останется. За Державу обидно!

Гость|03.01.2019 11:03|

зато у нас есть путен спаситель россии

Гость|03.01.2019 11:11|

Гость писал(a):

зато у нас есть путен спаситель россии
а надо бы еврейские карты глянуть. вдруг - эта территория уже наРечена "ершаЛавэМия". думаете, почему евреи эмманюэль и меркель брезгуют нашим голденфредей на троне? свои упрямством всю игру им историческую ломает - нужно же тихо-мирно сказать всем "покайтесь". в смысле - все каины-убийцы. кроме богоизбранных и переизбранных (на горке опять же - ара рат)

Гость|03.01.2019 11:14|

Видимая сторона Луны американская, а невидимая - китайская, хотя карта этой стороны Луны была советской.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 