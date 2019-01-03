03.01.2019 | 10:13

Жертвами обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске стали 36 человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг, 3 января, в МЧС. Из-под завалов извлекли тела еще двух женщин и мужчины.

Ведутся поиски пяти человек. Работы идут в круглосуточном режиме.

Во время написания заметки стало известно о 37-м погибшем.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела матери и двух детей. До этого живым обнаружили 10-месячного младенца. Его доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В тот же день в Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин. 2 января в Челябинской области объявлено днем траура. Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли.