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В стране и мире | В Германии назвали терактом наезды водителя на пешеходов

02.01.2019|10:24
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Власти Германии рассматривают наезды на пешеходов в Ботропе и Эссене Рурской области как террористическую атаку. Об этом пишет Tagesspiegel.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Реул заявил, что нападавший, вероятно, действовал из ксенофобских мотивов. «Он явно намеревался убивать иностранцев», — заявил чиновник.

По словам министра, действия преступника сравнимы с почерком радикальных исламистов, нападающих сами по себе. Известно, что напавший наблюдался у психиатра из-за шизофрении, что вкупе с расовой ненавистью является «особенно опасной картиной».

1 января 50-летний безработный немец попытался как минимум три раза наехать на пешеходов, в одном из случаев пострадали граждане Сирии и Афганистана. Во время задержания водитель выкрикивал ксенофобские высказывания, а во время допроса заявил, что считает несправедливым, что безработные иностранцы также получают деньги от государства.

Источник — lenta.ru
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